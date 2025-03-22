2025 Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Hüseyin Topuz

Güneş tutulmaları, gökyüzünde gerçekleşen en etkileyici doğa olaylarından biridir.

Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş’i kısmen veya tamamen örtmesiyle meydana gelen bu olay, yüzyıllardır insanların ilgisini çekmektedir.

2025 yılının ilk Güneş tutulması da merakla beklenen gök olayları arasında yer alıyor.

Tutulmanın ne zaman, hangi saatlerde gerçekleşeceği ve nerelerden izlenebileceği ise gökyüzü meraklılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte konu hakkında merak edilenler...

Güneş tutulması ne zaman?

2025 yılının ilk Güneş tutulması, 29 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecektir. Bu kısmi Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecektir.

Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecektir. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümü, Güney Amerika'nın kuzeyi ile kuzey ve güney kutup bölgelerinden izlenebilecektir.