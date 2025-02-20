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Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Bununla birlikte pek çok kişi 2025 yılında Hıdırellez’in hangi tarihlerde kutlanacağını merak ediyor. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanacak?

2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

2025 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR, NE YAPILIR?

6 Mayıs günü kutlanan Hıdrellezde, insanlar çeşitli etkinliklerle bu özel günde ateşler yakıp, dualar edip, dilek tutacak. Yazdığı duaları ve dilekleri gül ağacı seramonisinde ağacın altına bırakacak. Hıdırellez sabahı da ilk iş, gül ağacının dibine gidip o notları akan suya (deniz) bırakmak olacak.