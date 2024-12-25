2025 İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı..

Yağmur Dinç

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zam haberinden sonra gözler çalışmayan vatandaşlara çevrildi.

İşsizlik maaşından faydalanan geliri olmayan vatandaşlar, zamla ilgili detayları araştırıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğu açıklandı.

Bu ücretle birlikte işsizlik maaşının tutarı da değişti.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor.

2024'te en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 868 lira olarak uygulanıyordu.

Peki İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2025? Yeni işsizlik maaşı ne kadar? Zamlı işsizlik maaşı...

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL 2025

Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın akabinde; 2025 yılında en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin. 644 lira lira olarak uygulanacak.