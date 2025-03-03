2025 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı.
Sınavda ter döken binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.
Sınavın ardından Kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı.
Peki, 2025 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin Kaymakamlık sonuçlarını açıklayacağı o tarih..
Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinde TC kimlik numarası ve şifreleri yardımıyla giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler..