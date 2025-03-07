2025 KPSS takvimi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Hüseyin Topuz

2025 yılında yapılacak olan KPSS sınav tarihleri son günlerde sık sık gündeme geliyor.

KPSS sınavına girmek isteyen binlerce vatandaş sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini araştırıyor.

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. ÖSYM sınav takviminin belli olmasının ardından 2025 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 2025 yılı KPSS sınav takvimi belli oldu.

İşte 2025 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihi ve başvuru tarihleri..

2025 KPSS ne zaman?

2025-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 26 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular 26 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.