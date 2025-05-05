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2025 Kurban bayramı takvimi: Kurban bayramı ne zaman?

2025 Kurban bayramı takvimi: Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte kurban bayramının başlayacağı tarih...