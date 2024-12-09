2025 KYK ücretleri: KYK burs ve kredisi ne kadar, kaç TL oldu?

Yağmur Dinç

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğretim öğrencileri için burs ve kredi imkanı sağlıyor.

2025 yılında ödemeden faydalanacak olan öğrenciler için müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 2025 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı.

Bu kapsamda, "Kyk bursu ne kadar", "KYK kredisi kaç lira oldu", "Kyk 2025 ücretleri" başlıkları araştırılıyor.

İşte 2025-2026 KYK lisans, yüksek lisans, doktora ücretleri...

KYK 2025 ÜCRETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Buna göre, KYK burs ve kredi miktarına yüzde 50 zam yapıldı.

Yüksek lisans için 6 bin lira, doktora için ise 9 bin lira ödeneceği öngörülüyor.