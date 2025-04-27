2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Hüseyin Topuz

LGS sınavına girecek adaylar sınavın hangi tarihte yapılacağını ve sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Haziran ayında gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları 2-11 Nisan tarihleri arasında alındı.

Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

LGS sınavında adaylara toplamda 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün içerisinde tamamlanacak.

Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak ve sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

2025 LGS sınavı ne zaman?

2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.