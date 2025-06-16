2025 lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2025 LGS tercih takvimi

Haber Merkezi

15 Haziran’da gerçekleşen LGS sınavının tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler için tercih dönemi gündemde yerini aldı.

Öğrenciler ve veliler, “LGS tercihleri ne zaman başlayacak?” ve “Tercihlerin son günü ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 lise tercih takvimini resmi olarak duyurdu.

Buna göre, LGS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı ve son tercih tarihine dair tüm detaylar netleşti.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS 2025 sonuçları 11 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan “2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”na göre, LGS kapsamında lise tercihleri 28 Haziran - 17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tercih sonuçlarını ise 22 Temmuz’da öğrenebilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Dileyenler tercihini herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğü aracılığıyla da gerçekleştirebilir.