2025 Mart dolunayı ne zaman? Dolunay hangi burçta gerçekleşecek?

Hüseyin Topuz

Mart dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

2025 Mart dolunayı, gökyüzü meraklıları ve doğa severler için büyüleyici bir olay olarak karşımıza çıkıyor.

Mart ayına girdiğimiz şu günlerde dolunay tarihi de astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı.

Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki, Mart dolunayı ne zaman? İşte detaylar...

Mart dolunayı ne zaman?

2025 yılı Mart ayındaki dolunay, 14 Mart 2025 tarihinde Başak burcunda gerçekleşecek.

Bu dolunay aynı zamanda bir Ay tutulmasıyla çakışacak ve bu nedenle "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılmaktadır.