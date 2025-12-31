Abone ol: Google News

MPİ 2025 yılbaşı bilet satışı bitti mi, kaçta bitecek? Son saatler...

Büyük ikramiye için gerim sayım sürerken henüz bilet almayan vatandaşlar, "Milli piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 bilet satışları ne zaman bitecek? İşte, son saati...

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 16:43
MPİ 2025 yılbaşı bilet satışı bitti mi, kaçta bitecek? Son saatler...
  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışları 31 Aralık günü saat 18.00'e kadar sürecek.
  • Büyük ikramiye bu sene 800 milyon lira olarak belirlendi.
  • Çeyrek, yarım ve tam biletler için vatandaşlar sırada bekliyor.

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi, bu sene 800 milyon lira büyük ikramiye veriyor.

Çeyrek, yarım ve tam halinde satılan biletler için vatandaşlar çoğu zaman dakikalarda sıra bekliyor.

Çekilişe saatler kala ise henüz bilet almamış olanlar "Milli piyango yılbaşı biletleri saat kaça kadar satılıyor" sorusuna yantı arıyor.

Peki; 2025 Milli Piyango bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

MPİ 2025 BİLET SATIŞI BİTTİ Mİ

 Milli Piyango yılbaşı bilet satışları, 31 Aralık günü saat 18.00'e kadar bayilerde ve online platformlarda devam edecek. 

