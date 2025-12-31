MPİ 2025 yılbaşı bilet satışı bitti mi, kaçta bitecek? Son saatler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi, bu sene 800 milyon lira büyük ikramiye veriyor.

Çeyrek, yarım ve tam halinde satılan biletler için vatandaşlar çoğu zaman dakikalarda sıra bekliyor.

Çekilişe saatler kala ise henüz bilet almamış olanlar "Milli piyango yılbaşı biletleri saat kaça kadar satılıyor" sorusuna yantı arıyor.

Peki; 2025 Milli Piyango bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

MPİ 2025 BİLET SATIŞI BİTTİ Mİ

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları, 31 Aralık günü saat 18.00'e kadar bayilerde ve online platformlarda devam edecek.