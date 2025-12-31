Gürültü yapmanın cezası 2026: Gürültü yapan bu cezayı ödeyecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürültü, en sık şikâyet edilen sorunların başında geliyor.

Özellikle konutlarda, iş yerlerinde ve eğlence mekânlarında standartların üzerinde yapılan gürültü; hem çevreyi hem de toplum huzurunu olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda 2026 yılı gürültü yapma cezaları yeniden güncellendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, gürültü ve titreşime neden olan kişi ve işletmelere uygulanacak idari para cezaları ciddi oranlarda artırıldı.

Peki gürültü yapmanın cezası 2026 yılında ne kadar oldu? İşte, yeni ceza tutarı...

GÜRÜLTÜ CEZASI NE KADAR 2026

Konutlarda Gürültü Cezası: 13.847 TL

Apartman, site ve müstakil konutlarda; yüksek sesli müzik, bağırma, tadilat gürültüsü gibi çevreyi rahatsız eden durumlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Ulaşım Araçları İçin Gürültü Cezası: 41.820 TL

Araçlardan yüksek sesle müzik yayını, modifiye egzoz ve benzeri gürültü kaynakları bu gruba giriyor.

İş Yerleri ve Atölyeler: 139.746 TL

Çalışma saatleri dışında ya da izin verilen ses seviyesinin üzerinde gürültü oluşturan iş yerleri ve atölyeler bu cezaya tabi tutulacak.

Fabrika ve Şantiyeler: 419.509 TL

Çevreye ciddi düzeyde gürültü ve titreşim yayan sanayi tesisleri ve şantiyeler için en yüksek ceza uygulanacak.

Eğlence Gürültüsü Cezası: 419.509 TL

Düğün, parti, organizasyon ve eğlence mekânlarında çevreyi rahatsız edecek düzeyde yapılan gürültü bu kapsama giriyor.