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Askerlik görevini yerini getirmek için gerekli başvuruları tamamlanmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı askerlik yerleri için tarih büyük bir merakla bekleniyordu.

MSB tarafından yapılan duyuruya göre 28 Şubat 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini müracaat ederek yaptıranlar askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden belirlenen tarihte öğrenebilecekler.

E-Devlet aracılığı ile açıklanacak olan celp yerleri için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.