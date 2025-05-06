2025 Mayıs dolunayı ne zaman? Mayıs dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

Hüseyin Topuz

Mayıs ayı dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

2025 Mayıs dolunayı, gökyüzü meraklıları ve doğa severler için büyüleyici bir olay olarak karşımıza çıkıyor.

Mayıs ayının ilk haftasının geride kaldığı şu günlerde dolunay tarihi de astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı.

Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki, Mayıs dolunayı ne zaman ve hangi burçta gerçekleşecek? İşte detaylar...

Mayıs dolunayı ne zaman?

2025 yılının Mayıs ayındaki dolunay, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek.

Mayıs dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

Mayıs dolunayı, Akrep burcunda meydana gelecek. Duyguların derinleştiği, gizli kalan konuların su yüzüne çıkabileceği bu dönemde, bireysel ve toplumsal anlamda yüzleşmeler yaşanabilir.

Akrep burcu, dönüşüm, tutku ve sezgilerle ilişkilendirildiği için dolunay enerjisi de bu temaları ön plana çıkaracak. Astrologlar, bu dolunayın özellikle ilişkiler, maddi konular ve duygusal yükler üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.