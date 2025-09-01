2025 Mevlid kandili ne zaman? İşte tarihi...

Her yıl İslam dünyasında büyük bir manevi coşku ve heyecanla karşılanan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum gecesi olarak idrak ediliyor.

Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan bu mübarek gece, dualar, ibadetler ve çeşitli etkinliklerle ihya ediliyor.

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar "2025 Mevlid kandili ne zaman" ve "Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki, 2025'in son kandili ne zaman? İşte 2025 Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.