KPSS'de boş kaldı: Sürveyan nedir, ne iş yapar? Sürveyan maaşları 2026!

- KPSS 2025/2 tercihleri sonucunda sürveyan kadrosu boş kalınca vatandaşlar bu mesleği merak etmeye başladı.
- Sürveyan, inşaat çalışmalarında teknik kontrol yapan ve iş güvenliğini denetleyen bir memurdur.
- Yeni başlayan sürveyanlar 45-60 bin TL, uzmanlar ise 65-90 bin TL maaş alırken, uluslararası görevlerde maaşlar 100-140 bin TL arasında değişmektedir.
KPSS tercihleri ile yapılan memur alımında sürveyan kadrosu boş kaldı.
Kadronun boş kalması nedeniyle vatandaşlar; sürveyan nedir, ne iş yapar ve şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı.
Sürveyanlık mesleğinin maaşları da gündeme geldi.
Peki; Sürveyan nedir? Sürveyanlar ne iş yapar? İşte bu mesleğe dair bilgiler...
SÜRVEYAN NEDİR
Sürveyan; inşaat çalışmalarının prosedürlere uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol eden teknik elemandır.
Sürveyan memur; Demiryolu altyapısı ve üstyapısında bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışmaktadır.
SÜRVEYAN NE İŞ YAPAR
İş güvenliğine uyulduğunu kontrol etmek
Mimar ve mühendislere yardımcı olmak
İnşa edilecek yapıların ruhsatlarına imza atmak
İnşaatın tesisat, imalat, tadilat ve tamiratından sorumlu olma
SÜRVEYAN MAAŞLARI 2026
Yeni başlayanlar ise 45-60 bin TL bandında maaş ödemesi yapılırken; uzman sürveyanların maaşı ise 65-90 bin TL civarındadır.
Uluslararası görevlerde ise 100-140 bin TL gibi rakamlar konuşulabilir.