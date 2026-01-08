KPSS'de boş kaldı: Sürveyan nedir, ne iş yapar? Sürveyan maaşları 2026!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KPSS tercihleri ile yapılan memur alımında sürveyan kadrosu boş kaldı.

Kadronun boş kalması nedeniyle vatandaşlar; sürveyan nedir, ne iş yapar ve şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Sürveyanlık mesleğinin maaşları da gündeme geldi.

Peki; Sürveyan nedir? Sürveyanlar ne iş yapar? İşte bu mesleğe dair bilgiler...

SÜRVEYAN NEDİR

Sürveyan; inşaat çalışmalarının prosedürlere uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol eden teknik elemandır.

Sürveyan memur; Demiryolu altyapısı ve üstyapısında bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışmaktadır.

SÜRVEYAN NE İŞ YAPAR

İş güvenliğine uyulduğunu kontrol etmek

Mimar ve mühendislere yardımcı olmak

İnşa edilecek yapıların ruhsatlarına imza atmak

İnşaatın tesisat, imalat, tadilat ve tamiratından sorumlu olma

SÜRVEYAN MAAŞLARI 2026

Yeni başlayanlar ise 45-60 bin TL bandında maaş ödemesi yapılırken; uzman sürveyanların maaşı ise 65-90 bin TL civarındadır.

Uluslararası görevlerde ise 100-140 bin TL gibi rakamlar konuşulabilir.