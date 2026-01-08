Abone ol: Google News

KPSS'de boş kaldı: Sürveyan nedir, ne iş yapar? Sürveyan maaşları 2026!

Sürveyan KPSS kadroları arasında yer alması dolayısıyla merak edilen pozisyon oldu. KPSS 2025/2 tercihlerinin açıklanmasının ardından "Sürveyan nedir, ne iş yapar" araştırılmaya başladı. İşte, sürveyan mesleğine dair bilgiler...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 10:21
KPSS'de boş kaldı: Sürveyan nedir, ne iş yapar? Sürveyan maaşları 2026!
  • KPSS 2025/2 tercihleri sonucunda sürveyan kadrosu boş kalınca vatandaşlar bu mesleği merak etmeye başladı.
  • Sürveyan, inşaat çalışmalarında teknik kontrol yapan ve iş güvenliğini denetleyen bir memurdur.
  • Yeni başlayan sürveyanlar 45-60 bin TL, uzmanlar ise 65-90 bin TL maaş alırken, uluslararası görevlerde maaşlar 100-140 bin TL arasında değişmektedir.

KPSS tercihleri ile yapılan memur alımında sürveyan kadrosu boş kaldı.

Kadronun boş kalması nedeniyle vatandaşlar; sürveyan nedir, ne iş yapar ve şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Sürveyanlık mesleğinin maaşları da gündeme geldi.

Peki; Sürveyan nedir? Sürveyanlar ne iş yapar? İşte bu mesleğe dair bilgiler...

SÜRVEYAN NEDİR

Sürveyan; inşaat çalışmalarının prosedürlere uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol eden teknik elemandır.

Sürveyan memur; Demiryolu altyapısı ve üstyapısında bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışmaktadır. 

SÜRVEYAN NE İŞ YAPAR

İş güvenliğine uyulduğunu kontrol etmek

Mimar ve mühendislere yardımcı olmak

İnşa edilecek yapıların ruhsatlarına imza atmak

İnşaatın tesisat, imalat, tadilat ve tamiratından sorumlu olma

SÜRVEYAN MAAŞLARI 2026

Yeni başlayanlar ise 45-60 bin TL bandında maaş ödemesi yapılırken; uzman sürveyanların maaşı ise 65-90 bin TL civarındadır.

Uluslararası görevlerde ise 100-140 bin TL gibi rakamlar konuşulabilir.

Bilgi Haberleri