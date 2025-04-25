2025 Milletler Ligi ne zaman başlıyor? İşte, Filenin Sultanları maç programı..

Hüseyin Topuz

Filenin Sultanları, Milletler Ligi için parkeye çıkmaya hazırlanıyor.

Bu sene üç farklı ülkede düzenlenecek olan Milletler Ligi’nin ilk turu Çin'de oynanacak. Üç etaptan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta dört karşılaşma oynanacak.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.

16 takımın yer alacağı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan durumunda ilk 8'e giren takımlar, finallere kalmaya hak kazanacak.

Voleybolseverler milli takımımızın maç takvimi hakkında aramalarına hız kazandırdı.

İşte filenin sultanlarının Milletler Ligi'ndeki maç programı..

1. hafta programı (Pekin, Çin)

4 Haziran 2025

07:30 Fransa - Türkiye

6 Haziran 2025

14:30 Türkiye - Tayland

7 Haziran 2025

11:00 Türkiye - Polonya

8 Haziran 2025

14:30 Çin - Türkiye

2. hafta programı (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran 2025

19:30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

19 Haziran 2025

19:30 Kanada - Türkiye

21 Haziran 2025

19:30 Güney Kore - Türkiye

22 Haziran 2025

19:30 Türkiye - Brezilya

3. hafta programı (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz 2025

21:30 Hollanda - Türkiye

11 Temmuz 2025

21:30 Çekya - Türkiye

12 Temmuz 2025

20:00 Türkiye - İtalya

13 Temmuz 2025

21:00 Sırbistan - Türkiye