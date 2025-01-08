2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? Miraç Gecesi'nde yaşananlar

Yağmur Dinç

Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde anlatılmakta olan Miraç hadisesi, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir.

O gece, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Allah'ın huzuruna yükselmiştir.

İslam alemi, beş vakit namazın farz olduğu Miraç Kandilinin gecesini ve gündüzünü nafile ibadetlerle ve anma programlarıyla ihya edecek. Bu vesile ile 2025 Miraç Kandili tarihi merak konusu olacak.

Peki; 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte Miraç gecesi tarihi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025

Miraç kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesinde idrak ediliyor.

2025'te ise Miraç Gecesi, 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Miraç gecesinin ilk kısmı olan İsra, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke'den Kudüs'e, Beytü'l-Makdis (Mescid-i Aksa)‘ya mucizevi bir yolculuğudur. Bu yolculuk, Allah'ın izniyle, geceleyin Burak adlı bir bineğe binerek gerçekleştirilmiştir.

İsra, Mekke'den Kudüs'e kadar olan yolculuğun başlangıcıdır ve bu, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) geceleyin yapılan bu mucizevi yolculuğu Allah tarafından gerçekleşmiş bir olaydır.

Hz. Muhammed, bu yolculuk sırasında, her kat gökte bazı peygamberlerle karşılaşmış ve onlarla selamlaşmıştır.

Nihayetinde, Sidretü'l-Münteha adı verilen, insanların ulaşabileceği en yüksek noktaya gelmiş ve burada Allah ile doğrudan görüşmüştür. Bu görüşme, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah’tan vahiy almasını sağlamıştır.

Günlük 5 vakit namaz, Miraç gecesinde müminlere farz olmuştur.

Müslümanlar, Miraç Kandili’nde bol bol dua eder, namaz kılar, zikir yapar ve Allah’a tövbe ederler.