2025 MSÜ ertelendi mi, yapılacak mı? 23 Şubat MSÜ sınav saati...

Yağmur Uçar

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na da 13 bin 998 aday müracaat etti, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart'ta, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

Ancak merak edilen bir konu ise hava şartları nedeniyle sınavın iptal olup olmadığı.

Peki; MSÜ 2025 ertelendi mi? MSÜ sınavı yapılacak mı? 23 Şubat Pazar MSÜ sınav saati...

MSÜ 2025 ERTELENDİ Mİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, soğuk ve yağışlı hava etkisinde olunduğu bu günlerde, adayların hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmelerini tavsiye etti.

Fakat sınavın ertelendiği ya da iptal edildiğine dair açıklama yapmadı.

Ersoy; şunları kaydetti:

"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."