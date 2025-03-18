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2025 MSÜ taban puanları: MSÜ taban puanları açıklandı mı?

2025 MSÜ taban puanları: MSÜ taban puanları açıklandı mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen binlerce aday aynı zamanda MSÜ taban puanları hakkında da araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı?