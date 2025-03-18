2025 MSÜ taban puanları: MSÜ taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.
Sınava katılım sağlayan binlerce askeri öğrenci adayı aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar aynı zamanda MSÜ taban puanları 2025 sıralama kadın erkek tablosu sorgulaması yapmaya başladı.
Puanlarını öğrenen adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları hesaplama ekranı sorgulamalarına başlayacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
MSÜ 2025 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
MSÜ 2025 kontenjanları için belirsizlik sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardınan ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak.
Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.