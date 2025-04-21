2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) puanlarının ilan edilmesinin ardından başlayan tercih sürecinde son viraja girildi.
Tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı yönündeki araştırmalarına hız vermiş durumda.
Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi merakla bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.