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2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi

2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi ÖSYM tarafından 23 Şubat’ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (2025-MSÜ) puanlarının ilan edilmesinin ardından tercih süreci ile gündemdeki yerini koruyor. Tercihlerde son viraja giren adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?