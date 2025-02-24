2025 MSÜ TERCİH TAKVİMİ: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) her yıl düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Sınava katılım sağlayan binlerce askeri öğrenci adayı sonuçların yayınlanmasını heyecanla beklerken aynı zamanda tercih sürecine odaklandı.

Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar tercih sürecinin ne zaman başlayacağına dair olan araştırmalarına da hız kazandırdı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLYACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin yapılacağı tarihlerde merak ediliyor. 2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Henüz tercih süreci hakkında belirlenen bir tarih olmadığı için bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.