2025 NBA All-Star maçı ne zaman?

Hüseyin Topuz
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna girdi.
Milli yıldızımız Alperen Şengün, böylelikle NBA tarihinde All Star’a seçilen ikinci Türk oldu.
Bundan 18 yıl önce Mehmet Okur, NBA All Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu olmuştu.
Bu tarihi gelişmenin ardından NBA All-Star maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Basketbolseverler All-Star maçının ne zaman ve nerede oynanacağını araştırmaya başladı.
Peki, NBA All-Star maçı ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...
NBA All-Star maçı ne zaman?
2025 NBA All-Star maçı 16 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde Chase Center'da gerçekleşecek maç organizasyonun 74. maçı olacak.