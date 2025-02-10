2025 NBA All-Star maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

2025 NBA All Star maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği maçın detayları merak ediliyor.

Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde Chase Center'da gerçekleşecek maç organizasyonun 74. maçı olacak.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna girdi.

Milli yıldızımız Alperen Şengün, böylelikle NBA tarihinde All Star’a seçilen ikinci Türk oldu. Daha önce Mehmet Okur, NBA All Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu olmuştu.

Bu tarihi gelişmenin ardından NBA All-Star maçı hakkında aramalar hız kazandı.

Basketbolseverler All-Star maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, NBA All-Star maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

NBA All-Star maçı ne zaman?

2025 NBA All Star maçı 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece başlayacak. Müsabaka saat 04.20, 05.10 ve 06.00 saatlerinde Chase Center'da oynanacak.

NBA All Star maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.