Ramazan-ı Şerif, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor.
Oruç heyecanı içerisinde olan Müslüman alemi ise, adeta Ramazan'ın yolunu gözlüyor.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.
Orucu müjdeleyen Ramazan Hilali, her yıl farklı gün ortaya çıkıyor.
Peki, 2025 Ramazan Hilali göründü mü? Ne zaman görünecek? Ramazan Hilali nedir? İşte detaylar...
RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ 2025
Ramazan ayının hilali için içtima, Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te olacaK.
içtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazanın 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da görüleceğini söyledi.
İşlek, "Ramazan hilali dünya genelinde 5 kıtayı kapsayacak şekilde görülecektir. Havanın bulutlu, karlı veya yağmurlu olmaması durumunda hesapladığımız içtima ve rüyet kriterlerine göre akşam güneş battıkça vakti gelen yerler hilali görecektir." dedi.