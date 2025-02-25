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2025 Ramazan Hilali göründü mü? Ne zaman görünecek?

2025 Ramazan Hilali göründü mü? Ne zaman görünecek? Peygamber Efendimizin "Hilali görünce oruca başlayınız" diye buyurduğu Ramazan Hilali, heyecanla bekleniyor. Peki, 2025 Ramazan Hilali göründü mü? Ramazan Hilali nedir, ne zaman çıkar? İşte hakkında bilgiler...