2025 Regaip Kandili namazı saati: Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

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Mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili için hazırlıklar başladı.

Tüm İslam alemi için özel olan bu mübarek gece, dualarla, ibadetlerle ve manevi atmosferle karşılanacak.

Regaip Kandili’nde bol bol dua edilmesi, Kur’an okunması ve özellikle kandil namazının eda edilmesi büyük önem taşıyor.

Kandil namazının ne zaman ve saat kaçta kılınacağına dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

Peki Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? İşte detaylar…

REGAİP KANDİLİ’NİN ANLAMI

İslam alemi için mübarek günlerden biri olan Regaib Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak ediliyor.

Bu özel gece, hem Recep ayında yer alması hem de cuma gecesi olmasıyla diğer kandillerden ayrılıyor.

Regaib Kandili, Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarını müminlere sunduğu bir gece olarak bilinir.

Bu gecede bol bol dua etmek, namaz kılmak ve tövbe ederek Allah’a yönelmek oldukça faziletli görülmektedir.

Ayrıca bu geceler, kişinin kendini denetlemesi ve değerlendirmesi için de büyük önem taşır.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu özel gecede kılınabilecek namazlar arasında tespih, hacet ve kaza namazları bulunuyor. Regaip Kandili namazı, akşamla yatsı arasında yani saat 20.00 ile 21.15 arasında kılınır.

Hacet namazı ise 12 rekat olarak eda edilir. Namaz sırasında Kadir Suresi ve Ayetel Kürsi gibi sureler okunarak manevi derinlik artırılır.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir.

Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber.

Namazın kılınışı:

Regaip kandili Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî veya Kadir Suresi okunur.

4'er rekat halinde hacet namazını niyet ederek şu şekilde kılıyorsunuz: Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı

2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı

3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı

4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.