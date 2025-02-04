2025 SED Ödemeleri: Sosyal Destek ödemeleri zamlı yatacak mı?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, Şubat 2025 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler için büyük önem taşıyan bu yardımlar, yeni yılda ne kadar olacağı konusunda merak uyandırıyor.

Yatırılacak olan SED yardımının şubat ayında zamlı yatırıp yatırılmayacağı hak sahipleri tarafından araştırıyor. Peki, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri zamlı yatacak mı?

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLI YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olan vatandaşlar, Şubat 2025 yardımlarından faydalanabilecek. Ödemeler, her ay olduğu gibi hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal destek ödemeleri hizmetinde verilen ekonomik destek tutarları şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına zamlı bir şekilde yatırılacağı öngörülüyor.