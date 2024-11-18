2025 Sömestr ne zaman? 15 Tatil tarihi…

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Eylül ayında başlayan eğitim-öğretim döneminde yoğun ders temposuna adapte olan yaklaşık 20 milyon öğrenci, kısa bir nefes almak için 9 günlük ara tatile çıkmıştı.

Bugün itibarıyla öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte veliler ve öğrenciler şimdiden bir sonraki tatil olan sömestr döneminin tarihini araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 15 tatil bu yıl ne zaman başlayacak? Tatilin süresi kaç gün olacak?

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2025 yılı eğitim-öğretim takvimi kapsamında, milyonlarca öğrenci ve öğretmenin heyecanla beklediği sömestr tatili için tarih belli oldu.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.