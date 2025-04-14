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Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında yapılıp yapılmayacağı binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasının ardından, bu yıl da benzer sayıda alım beklentisi artarken, özellikle 2025 norm fazlası öğretmen atama sonuçlarının açıklanması, atama süreciyle ilgili hareketliliği hızlandırmış durumda.

Kurumların kadro taleplerini bildirmek için son tarih olan 26 Mayıs yaklaşırken, “Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?” sorusu yeniden gündemin en üst sırasına yerleşti. Peki, 2025 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Bununla beraber öğretmen atama takvimi için de beklentiler arttı.

Ancak henüz 2025 yılı öğretmen atama takvimi hakkında bir açıklama gelmedi.