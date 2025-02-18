2025 Şubat SED ödemeleri: SED ödemeleri yattı mı? Şubat ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak?

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahipleri için yapılan destek ödemeleri arasında yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri her ay hak sahipleri ile buluşuyor.

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik SED ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazanmış durumda.

Şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki ödemelerin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı? Şubat ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak?

ŞUBAT AYI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aynı zamanda Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 7 bin 94 liraya yükseldiği de belitildi.