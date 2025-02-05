Hüseyin Topuz

Televizyon şovları arasında özel bir yere sahip olan Super Bowl için geri sayım başladı.

Bu yıl 59.'su düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya geliyor.

Amerikan futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan bu etkinlik, her yıl milyonlarca izleyiciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Chiefs, üst üste üçüncü kez şampiyon olma şansı yakalarken, Eagles ise ikinci kez zafer için mücadele edecek.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2025 Super Bowl hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

2025 Super Bowl ne zaman?

Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles'ın karşı karşıya geleceği Super Bowl mücadelesi 9 Şubat Pazar günü Caesars Superdome Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Dev karşılaşma Türkiye saati ile 10 Şubat Pazartesi saat 02:30'de New Orleans'ta oynanacak.

Super Bowl, Tubi üzerinden ücretsiz bir şekilde izlenebilecek. Alternatif yayın seçenekleri ise Sling TV, YouTube ve Hulu Live olacak.