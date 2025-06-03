2025 TBMM başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? Yeni Meclis Başkanı kim oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi, 3 Haziran 2025 Salı günü yapılacak.
Seçim, Meclis’te gizli oylama usulüyle gerçekleşecek.
Yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı, siyasi partilerin desteklediği güçlü adaylar arasında yapılacak oylamayla belirlenecek.
Seçim, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre üç tura kadar sürebiliyor:
1. ve 2. turda: Adayın seçilmesi için 400 oy (üye tam sayısının 2/3’ü) gerekiyor.
3. turda: Salt çoğunluk olan 301 oy yeterli oluyor.
MECLİS BAŞKANI ADAYLARI 2025
2025 TBMM Başkanlığı seçiminde siyasi partilerin gösterdiği adaylar şu şekilde:
AK Parti: Mevcut Başkan ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş yeniden aday.
CHP: Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
DEM Parti: Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar
İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı
Yeni Yol Partisi: Samsun Milletvekili Mehmet Karaman
TBMM BAŞKANI KİM OLDU
Türkiye'nin gündeminde Yeni Meclis Başkanlığı için kimin en fazla oy alacağı yer alıyor. Bu kapsamda seçim sonuçları merakla bekleniyor.
TBMM'de seçim süreci başladı ancak henüz sonuçlanmadı.
Sonuçlar gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.