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2025 TBMM başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? Yeni Meclis Başkanı kim oldu?

2025 TBMM başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? Yeni Meclis Başkanı kim oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Yeni Meclis Başkanı, milyonların merak konusu. Peki; TBMM başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? Yeni başkan kim oldu? İşte seçimlerde son durum...