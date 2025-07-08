2025 Temmuz ayı kıdem tazminatı: Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Kıdem tazminatı, memur maaş katsayısına göre artış gösterirken, brüt ücret üzerinden hesaplanır. Memur maaşlarına yapılan son zammın ardından kıdem tazminatı merak edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelgede Temmuz-Aralık dönemi için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı da yer aldı.

Sigortalı çalışanın 1 yıl süre ile çalıştığı kurumdan kendi isteği dışında çıkarılmış, çeşitli geçerli nedenlerle çıkmış olması durumunda almaya hak kazandığı kıdem tazminatının güncellenmiş tavan ücreti araştırılmaya başlandı. Peki, zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

ZAMLI KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Temmuz ayından emekli ve memur maaşlarına yapılan zamla, memur maaş katsayısına göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı ücreti güncellendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge ile kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL’den 53 bin 919 liraya yükseldi.