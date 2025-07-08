2025 Temmuz dolunayı ne zaman? Temmuz dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

Temmuz ayı dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

2025 Temmuz ayı oldukça dikkat çekici bir dolunay evresine ev sahipliği yapacak. Ay'ın en parlak ve etkileyici haliyle gökyüzünde belireceği bu özel gece, hem astronomi meraklılarını hem de astroloji tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Peki 2025 Temmuz dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve bu dolunay hangi burcun etkisinde olacak?

İşte merak edilenler...

Temmuz dolunayı ne zaman?

2025 yılı Temmuz ayındaki dolunay, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü meydana gelecek. Bu tarihte Ay, Dünya’ya göre tam karşı konumda yer alacak ve gökyüzünde tam parlaklığıyla gözlemlenebilecek. Ay’ın bu evresi, özellikle açık havalarda çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek görsel bir şölen sunacak.

Temmuz dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

10 Temmuz’da gerçekleşecek olan dolunay, Oğlak burcunda meydana gelecek. Oğlak burcundaki dolunay, astrolojik olarak sorumluluklar, disiplin, kariyer, hedefler ve uzun vadeli planlar üzerine etkiler getirebilir.

Bu dönem, özellikle iş ve yaşam dengesi kurma, gerçeklerle yüzleşme ve sağlam temellere dayalı kararlar alma açısından önemli bir zaman dilimi olabilir.

Astrolojiye göre Oğlak dolunayı, duygusal konularda mesafeli olma eğilimini artırabilirken, maddi ve profesyonel alanlarda önemli farkındalıklar yaşanmasına da zemin hazırlayabilir.