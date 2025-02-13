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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Türkiye’deki üniversitelere daha fazla sayıda ve nitelikli uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla başlatılacak olan YÖS sınavı için başvuru tarihini açıkladı.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından tarih araştırmaları tüm hızıyla başladı.

Toplamda 6 dilde yapılacak olan sınav, Türkiye dışında toplam 59 ülkede ve 69 merkezde düzenlenecek 2025 TR-YÖS/1, Türkiye'de ise 18 ilde, 19 merkezde yapılacak. Peki, 2025 TR-YÖS/1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TR-YÖS/1 sınavı ne zaman yapılacak?

2025 TR-YÖS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları 13 Şubat'ta başlayacak ve adaylar 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025 TR-YÖS/1) geç başvuruları ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Mayıs'ta yapılacak.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenecek olan 2025 TR-YÖS/1 sınavı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.