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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından senede iki defa yapılan Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın (YDS) bu yılki ilk oturumu başvurularının 22-29 Ocak tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Başvuruların tamamlanmasını ardından 2025 YDS/1 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan milyonlarca kişi tarafından şimdilerde sonuç tarihi mercek altına alınmış durumda.

Sonuçların ne zaman açıklanacağı yönündeki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI 2025/1 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında ilk oturumu gerçekleşen YDS’de sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar hakkında meraklı bekleyiş sürerken ÖSYM tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvime göre YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.