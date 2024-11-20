2025 yılbaşı tatil takvimi: 31 Aralık hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2025 tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün?

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Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla az bir zaman kala birçok vatandaş tarafından yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu ve 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı araştırılıyor.

Yılbaşı programı yapmak isteyen binlerce kişinin ilgi odağı durumunda olan yılbaşı tatil günleri en çok aratılan konuların başında yer alıyor.

31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin bu sene hafta içine denk geliyor olması tatil yapılıp yapılmayacağı konusundaki merakları artırıyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak 2024 tatil olacak mı, yılbaşı tatili kaç gün? İşte, tüm detaylar…

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

Yani buna göre kamu kuruluşlarında 31 Aralık Salı günü yarım gün 1 Ocak Çarşamba gününde tam gün tatil olmasıyla birlikte 1.5 gün tatil yapılacaktır.