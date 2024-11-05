2025 yılı trafik cezaları: Yeni yılda uygulanacak olan ceza tutarları...

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TÜİK 4 Kasım itibari ile Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Paylaşılan verilerin ardından yeni yılda ehliyet fiyatlarından, trafik cezalarına kadar birçok alanda fiyatlar yeniden belirlendi.

2025 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendi. Belirlenen bu tutar sonrasında güncel olarak uygulanan trafik cezaları, vergiler ve harç tutarları yeni yılda yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

Yeniden değerleme oranına göre bakın trafik cezaları 2025 yılında ne kadar olacak.

2025 YILINDA UYGULANACAK TRAFİK CEZA TUTARLARI

2024 yılında uygulanan trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında zam yapılması halinde yeni cezalar aşağıda hesaplanan tutarları bulacak. Ancak henüz bir kesinliği bulunmayan bu değerler yeniden değerleme oranına ilişkin kararın Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte aşağıda yer alan tutarlar netleşmiş olacak.

Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükselecek

Cep telefonu kullanma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükselecek

Hız sınırını %10-30 kadar aşma: 1.506 T’den 2.168 TL’ye yükselecek

Hız sınırını %30-%50 kadar aşma: 3.135 TL’den 4.516 TL’ye yükselecek

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükselecek

Drift atma: 32.233 TL’den 46.411 TL’ye yükselecek

Sahte plaka kullanma: 32.170 TL’den 46.326 TL’ye yükselecek

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL’den 47.876 TL’ye yükselecek

Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL’den 26.550 TL’ye yükselecek

Plakasız kullanma: 10.917 TL’den 15.709 TL’ye yükselecek

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükselecek

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL’den 18.676 TL’ye yükselecek

Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL’den 18.676 TL’ye yükselecek

Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükselecek

Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükselecek

Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL’den 3.812 TL’ye yükselecek

Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükselecek

Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükselecek

Hatalı sollama yapma:1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükselecek

Engelli yerine park etme: 1.380 TL’den 1.987 TL’ye yükselecek

Emniyet kemeri takmama: 690 TL’den 994 TL’ye yükselecek

Takip mesafesine uymama: 690 TL’den 994 TL’ye yükselecek

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL’den 994 TL’ye yükselecek

Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL’den 994 TL’ye yükselecek