2025 yılına ilk o ülke girecek! Yeni yıla ilk hangi ülke giriyor?

Hüseyin Topuz

Dünya üzerinde yeni yılı ilk kutlayan ülke, Eşgüdümlü Evrensel Zaman’a (Coordinated Universal Time | UTC) olan uzaklıkla belirlenir.

Yeni yıla ilk giren ülke, Kiribati'nin Line Adaları'dır. Bu adalar, UTC+14 saat diliminde bulunur ve dolayısıyla yeni yılı ilk karşılayan yerlerdir.

Kiribati, tarih değiştirme çizgisine yakın bir konumda yer alır ve bu nedenle dünya üzerinde yeni yılın ilk kutlandığı yerlerden biridir.

Yeni yılın ilk dakikalarını kutlayan Kiribati'nin ardından, Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları ve Tonga gibi diğer Pasifik ülkeleri gelir.

Bu ülkeler, dünya genelinde yeni yıl coşkusunu başlatan ilk yerler olarak bilinirler.

Bu bölgeler, saat dilimleri ve yaz saati uygulamaları nedeniyle yeni yılı dünyanın geri kalanından önce karşılarlar.