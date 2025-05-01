Haberler



Bilgi



2025 YKS ne zaman? 2025 üniversite sınavı tarihleri...

2025 YKS ne zaman? 2025 üniversite sınavı tarihleri... 2025 YKS sınavının ne zaman yapılacağı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YKS ne zaman? İşte merak edilen o tarih...