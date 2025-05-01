2025 YKS ne zaman? 2025 üniversite sınavı tarihleri...

Hüseyin Topuz
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor.
Bilindiği üzere YKS sınavı için başvurular 6 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.
2025 YKS'ye başvuru yapan adaylar sınav tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav tarihleri...
2025 YKS ne zaman?
ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.