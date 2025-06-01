2025 YKS ne zaman? YKS giriş belgeleri erişime açıldı mı?

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere 2025 YKS sınavı için başvurular 6 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

YKS sınavı için başvuru yapan adaylar sınav tarihleri hakkında aramalarına son günlerde hız verdi.

YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 YKS giriş yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2025 YKS ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS giriş belgeleri erişime açıldı mı?

YKS giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.