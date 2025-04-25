Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde final maçına oldukça kısa bir zaman kaldı. Finalin adı Galatasaray ve Trabzon spor olurken kupayı kimin kazanacağı merak ediliyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen final maçının ne zaman ve nerede oynanacağı konusunda araştırmalar başladı.

Kıyasıya mücadelelerin ardından finale adını yazdırmaya başaran takımların final mücadelesinin ne zaman ve nerede olacağı belli oldu. Peki, 2025 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK final maçı nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final mücadelesi, Galatasaray ile Trabzonsporar arasında 14 Mayıs günü gerçekleşecek. Heyecanın dorukta olacağı final maçı, ATV’den naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finalin Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda oynanacağını duyurmuştu. Ancak TFF'nin aldığı yeni kararla birlikte Ziraat Türkiye Kupası Finali Eskişehir’den alındı.