2025 ZTK MAÇ TAKVİMİ: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

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Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihe çevrildi. İki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eşleştiği çeyrek final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Futbolseverler tarafından hız kazanan çeyrek final fikstür takvimi araştırmaları dikkat çekiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edileceği kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.