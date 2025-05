2025'in Devleri: Dünyanın En Büyük 10 Bankası

Yağmur Uçar

Küresel bankacılık alanındaki çok sayıda dev, geniş banka holding şirketlerinin bileşenleri olarak faaliyet göstermektedir. Bu organizasyonel çerçeve, uluslararası pazardaki dayanıklılıklarını ve rekabet güçlerini güçlendirerek çok çeşitli finansal hizmetler sunmalarını sağlar.

2025 itibariyle piyasa değerlerine göre metodik olarak sıralanmış, küresel ölçekte önde gelen on banka belli oldu.

İşte o liste...

1- J.P MORGAN

JPMorgan Chase, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen en büyük banka olarak üstünlük sağlıyor ve toplam varlıklar açısından küresel olarak beşinci sırayı güvence altına alıyor. Bu finansal güç merkezi, yatırım bankacılığı ve finansal hizmetlerin ön saflarında yer almakta ve sektördeki kilit bir oyuncu olarak rolünü pekiştirmektedir.

Özellikle, Federal Rezerv, FedNow sistemi olarak bilinen son teknoloji anında ödeme hizmetini tanıtırken, JPMorgan bu yenilikçi sistemi hızla benimseyen seçkin finans kurumları arasında öne çıkıyor.

2- ABD MERKEZ BANKASI

Bank of America, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve ticarette önemli bir varlığı ile finansal ortamda zorlu bir konuma sahiptir. Geniş bir müşteri kitlesine hitap eden kurum, yaklaşık 66 milyon tüketiciye ve küçük işletme müşterisine hizmet vermektedir.

3- ICBC

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China Limited, yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda eşsiz toplam varlıklarıyla küresel ölçekte de hakimiyet sahibidir. Uluslararası bankacılık alanında, ICBC dimdik ayakta duruyor ve Bank of America gibi zorlu kuruluşların yanı sıra seçkinler arasındaki yerini sürekli olarak güvence altına alıyor.

4- ÇİN ZİRAAT BANKASI

Toplam varlıklar açısından dünyanın en büyük üçüncü bankası olan Çin Ziraat Bankası, ülkenin tarım sektörünü desteklemede çok önemli bir rol üstleniyor. Banka, önemli etkisi sayesinde Çin'in hayati önem taşıyan tarım endüstrisinin desteklenmesine ve geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

5- WELL'S FARGO

Önde gelen bir Amerikan finans kurumu olan Wells Fargo & Company, finansal hizmet yelpazesini yaklaşık 35 ülkeye yaymaktadır. Wells Fargo, FedNow sisteminin stratejik olarak benimsenmesiyle uyumlu olarak, JPMorgan ile işbirliği yapıyor ve bu dönüştürücü entegrasyonda 33 ek banka ve kredi birliği ile güçlerini birleştiriyor.

6- ÇİN İNŞAAT BANKASI

5.837 trilyon dolarlık toplam varlıklarıyla China Construction Bank (CCB), dünyanın en büyük ikinci bankası konumunda. Önemli finansal becerisiyle tanınan CCB, Çin'in inşaat ve altyapı projeleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

7- ÇİN MERKEZ BANKASI

Toplam varlıkları 4.859 trilyon dolara ulaşan Çin Merkez Bankası, dünyanın en büyük dördüncü bankası olma özelliğini taşıyor. Çin'deki en eski finans kurumlarından biri olarak, yalnızca zengin bir tarihe sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli bir uluslararası varlığını da sürdürmektedir.

8- HSBC A.Ş.

Küresel bir finans merkezi olan HSBC, 3.098 trilyon dolar tutarında toplam varlığa sahiptir. Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan bu önde gelen bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşu, erişimini dünya çapında milyonlarca müşteriye genişletiyor.

9- MORGAN STANLEY

Toplam varlıkları 1.258 trilyon dolar değerinde olan Morgan Stanley, bir Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler sağlayıcısıdır. Önemli bir gelişme olarak, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial ile işbirliği içinde, yakın zamanda 15 yıllık ittifaklarını derinleştirme planlarını açıkladı. Ortak çabaları, döviz ticaretinin yanı sıra küresel bir tüketici tabanına hitap eden Japon araştırma ve hisse senedi işletmelerine de uzanacak.

10- GOLDMAN SACHS

1869 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Goldman Sachs, önde gelen bir küresel yatırım bankacılığı, menkul kıymetler ve varlık yönetimi firmasıdır. Yüksek profilli birleşme ve satın almalar, sigortacılık ve ticaretteki rolüyle tanınan şirket, 2023 itibariyle 45.300 çalışanı ile dünya çapında faaliyet göstermektedir. Firma, küresel finansta oldukça etkili olmasına rağmen, tartışmalar ve yasal zorluklarla da karşı karşıya kaldı.