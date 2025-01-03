2025'in ilk cuması: 3 Ocak cuma namazı vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağmur Dinç

Cuma günleri, Müslümanın bayramıdır.

Hadis-i şeriflerde Cuma günü gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki Cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği haber verilmiş, bu günü önemsemeden üç Cuma namazı terk eden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, cuma namazında buluşmak üzere cemaatle namaz kılınmaya özen gösteriliyor.

Vatandaşlar, 2025'in ilk cuması için namaz vakitlerini araştırıyor.

İşte 3 Ocak Cuma ezan saatleri...

3 OCAK 2025 CUMA NAMAZI

İstanbul: 13.13

Ankara: 12.58

İzmir: 13.21

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