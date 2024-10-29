Yağmur Dinç

2024 yılında emekli olanların, 2025 yılında emekli olacaklara göre daha avantajlı olacağı iddia edildi.

Bu iddia, emekli olacak olan vatandaşların dikkatini çekti.

Emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenler "2025 sonrası emekli maaşı düşecek mi, 2025'te emekli maaşları düşecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Maaşların yüzde 30 civarında azalacağı iddiasının gerçek olup olmadığı araştırılıyor.

MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI

Emekli maaşları arasındaki farklılıklar, hesaplamalarda kullanılan güncelleme katsayısının belirlenmesiyle oluşuyor.

Güncelleme katsayısı, her yıl Aralık ayında TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyon oranına, büyüme hızının yüzde 30'unun eklenmesi ile hesaplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz" dedi.

Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." diye konuştu.