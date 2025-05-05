2025'te en çok altın satın alan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye ne kadar altın satın almış

Haber Merkezi

2025 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde altın alımları rekor seviyelere ulaştı. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri, merkez bankaları yatırımlarını altından yana kullandı.

ABD ile Çin arasındaki ticari sürtüşmeler, Avrupa'daki siyasi istikrarsızlık ve Orta Doğu'da artan tansiyon, yatırımcılarda güvenli liman arayışını tetiklerken, merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendirirken en çok altın alımı yapan ülkeler listelendi.

2025 yılının ilk çeyreğinde ülkelerin merkez bankaları tarafından en çok alım yapanlar listelendi. İşte, en çok altın alımı yapan ülkeler…

EN ÇOK ALTIN ALAN 5 ÜLKE

1- Çin: Çin, yılın ilk 3 ayında 124,2 ton altın alımı gerçekleştirdi. Altın alımı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 arttı.

2- Hindistan: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, altın alımlarını bir önceki yıla göre artırdı. Yılın ilk çeyreğinde 46,7 ton altın alımı yapıldı.

3- Türkiye: Listenin üçüncü sırasında ise 20,2 ton ile Türkiye yer aldı. Türkiye'de altın alımı, yılın bir önceki dönemine göre yüzde 55 azalırken, 2024 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 14'lük düşüş yaşandı.

4- ABD: Türkiye'nin ardından dördüncü sırada ABD yer aldı. Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yatırım alışkanlıklarında değişikliğe giden ABD, 2025'in ilk üç ayında 15,7 ton altın alımı gerçekleştirdi.

5- İran: İran'ın altın alımları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 arttı.