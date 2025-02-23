2025'te ilk oruç hangi gün? Ramazan ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Regaip Kandili ile başlayan üç aylar, oruç ayı da olarak adlandırılan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ile sona erecek.

Vatandaşlar arama motorlarında "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

2025 yılı Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini takvimine göre belli oldu.

Peki, 2025 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte merak edilenler...

Ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

2025 yılında ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.