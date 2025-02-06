2025'te ilk teravih ne zaman kılınacak? 2025 ilk teravih tarihi...

Hüseyin Topuz

Şaban ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde oruç ayı olan Ramazan ayı için hazırlıklar devam ediyor.

Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazının ilk hangi gün kılınacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başlıyor.

Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetinin yanı sıra teravih namazı da eda edilmektedir.

Vatandaşlar 2025 yılında ilk teravih namazının hangi gün kılınacığını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, ilk teravih ne zaman kılınacak? İşte merak edilen o tarih...



İlk teravih ne zaman?

2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Ayrıca bu gecede ilk sahura kalkılacak.