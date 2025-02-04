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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında düzenlenmesinin ardından sınava katılım sağlayan lise mezunu adaylar bir sonraki sınav tarihi için araştırmalara başladı.

Sınava katılım sağlayan ancak yeterli puan alamayan adayların 2025 yılında KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarının yapılıp yapılmayacağına dair meraklı arayışları sürüyor.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken Ortaöğretim KPSS sınavının bu yıl olup olmayacağı belli oldu. 2025’te Ortaöğretim ve Önlisans KPSS yapılacak mı? Lise KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.